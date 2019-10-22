Köyüne hizmet için kamu kurumundan istifa etti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde 32 yaşındaki Ömür Öztük, sözleşmeli olarak çalıştığı karayollarındaki işinden istifa ederek baba ocağında muhtar oldu.

Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan Muhtar Öztürk, "Köyümle ve hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Hayvanlarla uğraşmak insanla uğraşmaktan daha kolay derler. Ben her ikisine talip oldum. Köyümün hayvanları da insanları da bana emanet" dedi.

Ömür Öztük, "Muhtarlığımdan önce Karayollarında görev yapmaktaydım. Köyümüzdeki bazı eksiklikleri görerek muhtarlığa talip oldum. Sağ olsunlar köy sakinlerimiz beni seçti. Köyümüze faydalı olabilmek için karayollarındaki işimden istifa ettim. Bunun yanında hayvancılıkla da uğraşıyorum" diye konuştu.

Ailesinin devlet kurumunda çalısmasını istediğini, fakat baba ocağındaki sorunlara duyarsız kalamadığını belirten Öztürk, "Köyümüzün gençleri için istihdam istiyor, yaşlılarımızın sağlığı ile uğraşıyoruz. Tabiki köyümüzün eksikleri var. Fakat bu eksikler tamamlanamayacak eksikler değil. En büyük eksiğimiz ise okul. 88 öğrencimiz komşu köylere ve merkeze okumaya gidiyor. Köyümüzde okul için yerimiz bulunuyor. Köylümüz ulaşım sıkıntısı, buna bağlı olarak kaza tehlikesi yaşamadan çocuklarını okutmak istiyor" diye ifade etti.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

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