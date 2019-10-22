Yüzbaşı Ozan Bahar’dan Prof Ozan Bahar’a 1996 yılında Muğla’da görev dönüşü kaza yapan ve belden aşağısı felç olan Yüzbaşı Ozan Bahar, tekerlekli sandalye ile başladığı akademik kariyerinde Profesörlüğe kadar olan yolculuğunu ’Vazgeçme’ isimli kitabında kaleme aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, Muğla İl Jandarma Komutanlığında Yüzbaşı iken 1996 yılında Jandarma Merkez Bölük Komutanı iken görev dönüşü kaza yapmış ve belden aşağısı felç olmuştu. Yüzbaşı Ozan Bahar tekerlekli sandalye ile çıktığı akademik yolculuğunda Profesörlüğe kadar giden yolculuğunu ‘Vazgeçme’ isimli kitabında kaleme aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde 1998 yılında yüksek lisans eğitimine başlayan Ozan Bahar, 2000 yılında doktoraya başladı. 2005 yılında doktor, 2006 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent, 2013 yılında da profesör unvanı aldı. Bir dönem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten Ozan Bahar, TSK’dan malulen emekli olduktan sonra kenara çekilip oturmak yerine tekerlekli sandalyesi ile hayata sımsıkı sarılarak kendisi gibi aynı kaderi paylaşan birçok insana örnek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi

Prof. Dr. Ozan Bahar’a, 4 Aralık 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk bedensel engelli tekerlekli sandalye kullanan Dekan sıfatıyla “Engelleri Aşanlar 2017” ödülü verildi.

“Hocamız vatan millet sevgisini aşılıyor bize”

Prof Dr. Ozan Bahar’ın öğrencileri, “Ozan hocamı ben 2016 yılında tanıdım. Tekerlekli sandalyeli engelli bir bireydi. Ozan hacımız ders anlatmasının yanında bizim hayatımıza dokunacak, kendi hayatında yaşadığı anıları ders mahiyetinde özlü söz anlamında anlatarak bize yol gösterici oldu. Hayatı başarılarla dolu hepimize örnek olacak bir insan” derken, bir başka öğrenci, “Ozan hoca okuldaki birçok öğrencinin sevdiği ve örnek aldığı bir hocamız. Çünkü bize sürekli hayat ile ilgili değerleri ve nelere önem vermemizi gerektiği konusunda bizi bilinçlendiren bir hoca. Özellikle vatan, millet sevgisi konusunu anlatan ve bize destek olan bir hocamız” dedi.

“Türkiye’de içerik olarak yayınlanan ilk kitap”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, kitabın kişisel gelişim motivasyon anlamında Türkiye’de çıkan ilk kitap olduğunu söyledi. Bahar, “Ben ilk 2006’da ders vermeye başladım öğrencilerimize. 200620009 yıllarında 120 filmi vardı. OsmanlıRus harbini konu alan. Oradaki 120 gencimizin hikayesi. Son derslerimi ben o filmi izleterek dersi bitiriyordum. Vatan, millet, bayrak aşkını, bu ülke için neden çok çalışmaları gerektiğini idrak etsinler diye. Daha sora kendi hayat hikâyemi anlatmaya başladım eşimle bizim mücadelemizi. Bir gün iki öğrencim bizim hayat hikâyemizi dinlemiş. Benim ofisime geldi ve bana ‘Hocam ben bugün intihar etmeyi düşünüyordum. Derse gelirken kafamda kesin intihar etme düşüncesi vardı ama ben sizin yaşam hikâyenizi dinledim ve derdimin ne kadar anlamsız olduğunu fark ettim ve bu eylemi yapmaktan vazgeçtim’ dedi. Yine birçok öğrencim okudukları bölüm ile ilgili kaygıları olduğunu söylüyordu. Çoğu karamsar ve hayattan kopmuştu. Yine bizi dinleyip okulunu bitiren ve yüzlerce binlerce öğrencim var. Bunlardan bazıları Kaymakam. Şimdi bana ‘Hocam biz sizi dinledik, hayat amacımızı tekrar algıladık diyorlar. Aslında bu kitabın yazılmasında eski askerlerimin ve öğrencilerimin beni bu yöne teşvik ettiğini düşünüyorum. Bu kitap aynı zamanda kişisel gelişim formatında ‘Yüzbaşı Ozan Bahar’ın, Profesör Ozan Bahar’a dönüşümünü, Türkiye Cumhuriyet’i tarihinin ilk tekerlekli sandalyeli dekanı sıfatını taşıyan kişinin hayat hikayesini ele alıyor. Kitabın içinde 7’den 77’ye herkesin kendi adına pay çıkarabileceği konular var” dedi.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:29

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.