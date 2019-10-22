İlçe Milli eğitim Müdürü Bal’dan Selimiye Ortaokulu’na ziyaret

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, yeni eğitim öğretim yılındaki okul ziyaretlerine Selimiye Ortaokulu ile devam etti.

Okul kurum ziyaretleri kapsamında eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Selimiye Ortaokulu Müdürü Fazlı Çoban’dan okul ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Bal, burada öğretmenlerle sohbet ederek ve görüş, önerilerini dinleyerek "Gücümüz yettiğince okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Selimiye Ortaokulu’nda yürüttüğü çalışmalarından dolayı okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etmesi ile ziyaretini sona erdirdi.

MUĞLA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:53

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