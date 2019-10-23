Milaslı muhtarlara tebligat bilgilendirmesi

Milas’ta görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik tebligat kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

PTT Milas Müdürlüğü tarafından, Milas’ta görev yapan muhtarlara yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda tebligat kanunu hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumu yapan PTT Müdürü Nafize Canlıoğlu tebligatı, yapılan yasal bir işlemden, İlgili kimsenin haberinin olmasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yazı veya ilan yoluyla yapacağı belgeleme işlemi olarak tanımladı.

Tebligatın önemine de değinen Canlıoğlu, “Tebligat, hukuki sonuçlar doğurması bakımından çok önemli bir işlemdir. Bu nedenle, usulüne uygun yapılmadığı takdirde yapılan işlemler geçerli olmaz. Mahkemece verilen kararların kesinleşmesi için tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olması gerekir. Ödeme emirleri tebliğ edilmedikçe, haciz süreci işlemez. Hak arama ve savunma hakkının temelini tebligat oluşturur. Tebligat, bilgilendirme yanında belgelendirme özelliği de bulunan usuli bir işlemdir. Tebligat, bir belgenin başarılı bir şekilde muhatabına teslim edildiğinin biçimsel kanıtıdır” dedi.



Sunumu sırasında tebligatın çıkabileceği yerler hakkında da bilgi aktaran Canlıoğlu, “Tebligat Kanunu'nun 1. maddesi Uygulama Yönetmeliğinin 2. maddesinde sayılmıştır. Yargı mercileri yani mahkemeler, icra daireleri, yargıtay, danıştay gibi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. Özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan tebligat çıkabilir” dedi.

MUĞLA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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