Milas halıları İstanbul'da çiçek açacak

Ünlü halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen'in Milas halılarından oluşan "Karya'da açan çiçekler" halı sergisi İstanbul'da, Şerefiye Sarnıcında açılıyor. 24 Ekim Perşembe günü, saat 18.30'da açılacak sergi 5 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Ünlü halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen'in elinde bulunan birbirinden değerli Milas halılarından oluşan halı sergisi İstanbul'da, tarihi Şerefiye Sarnıcı'nda 24 Ekim'de açılıyor. Sergi 5 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Elinde, Anadolu'nun değişik yörelerinden birbirinden değerli pek çok halı bulunduran ünlü halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen, Milas halılarını İstanbul'da sergileyecek. T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A. Ş.'nin işbirliğinde "Karya'da açan çiçekler" halı sergisi, İstanbul'un tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcında açılacak. 24 Ekim Perşembe günü, saat 18.30'da törenle açılacak sergide Selçuk Mergen'in koleksiyonundan seçilmiş birbirinden değerli Milas halıları sergilenecek. "Karya'da açan çiçekler" adıyla açılacak Milas halıları sergi, 5 Aralık 2019 tarihine dek gezilebilecek.



Halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen'in koleksiyonunda yer alan birbirinden değerli Milas halılarının sergileneceği mekan, tarihi özellikleriyle dikkat çekiyor. Bizans İmparatoru 2. Theodosius'un emriyle Bozdoğan Sukemerinden gelen suyu biriktirmek amacıyla M.S. 428 yılında yapımına başlanan sarnıç 15 yıl süren inşaatın sonucunda M.S. 443 yılında tamamlanmıştı. Şerefiye Sarnıcı adıyla bilinen tarihi sarnıç, 45 metreye 25 metre boyutlarında ve 9 metre yüksekliğinde. Sarnıcın tavanı ise 32 mermer sütunla destekleniyor.

İstanbul'un Çemberlitaş semtinde, Piyerloti caddesindeki Şerefiye Sarnıcı'nın üzerine 1910 yılında Arif Paşa Konağı yapılmış, 1950 yılında ise buraya Eminönü Belediyesi binası yapılmıştı. Belediye binası 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmış ve sarnıç restore edilerek sergilerin açıldığı, konserlerin düzenlendiği bir mekan haline getirilmişti.

Şerefiye Sarnıcında düzenlenecek "Karya'da açan çiçekler" Milas halıları sergisi, tarihi bir sarnıçta açılan ilk halı sergisi olacak.

MUĞLA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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