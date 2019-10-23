Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği 2 - 3 Kasım'da yapılacak

Zeytinin başkenti Milas’ta geleneksel hale gelen Zeytin Hasat Şenliğinin 6'ıncısı bu yıl 2 3 Kasım 2019 tarihlerinde "Tane tane lezzet, damla damla sağlık" sloganıyla yapılacak. Milas'ta kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek Milas 6. Zeytin Hasat Şenliğinde ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışması, zeytinyağı tadım eğitimi, zeytin hasadı gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.



Sahip olduğu 10 milyon dolayında zeytin ağacı ve coğrafi işaret tescilli zeytinyağı ile Türkiye'nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Milas, 6. Zeytin Hasat Şenliğine hazırlanıyor. Bu yıl 2 3 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak Milas 6. Zeytin Hasat Şenliğinde ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışması, zeytinyağı tadım eğitimi, zeytin hasadı gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı şenliğe Dr. Ender Saraç bir söyleşi ile katılırken Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen ve Doç. Dr. Figen Çukur da coğrafi işaret alan Milas zeytinyağı ve coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalınmaya etkilerini anlatacaklar.

Milas'ta 6. Zeytin Hasat Şenliği'nin telaşı başladı. Milas Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ziraat Odası ve ilçedeki diğer meslek odaları, kurum ve kuruluşların katılımıyla ve "Tane tane lezzet, damla damla sağlık" sloganıyla düzenlenen şenlik, 2 / 3 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Şenlik, 2 Kasım Cumartesi günü, saat 10.30'da Atapark'ta düzenlenecek halkoyunları gösterileri ile başlayacak. Stantların gezilmesinin ardından Milas'ın Ağaçlıhöyük mahallesinde yapılacak zeytin hasadıyla toplanan zeytinler fabrikada sıkılarak zeytinyağına dönüştürülecek.

Dr. Ender Saraç'ın açıkhava tiyatrosundaki söyleşinin ardından Prof. Dr. Aytaç Gümüşkesen tarafından Atapark'ta "Coğrafi işaret alan Milas zeytinyağının tanıtımı" konulu bir sunum yapılacak. Zeytindostu Derneği tarafından yapılacak zeytinyağı tadım eğitiminden sonra şenlik, Grup Pusula'nın da sahneye çıkacağı Atapark'taki dinletilerle sürecek.

Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği'nin ikinci günü Milas'ın tarihi mekanlarından Çöllüoğlu Hanında fotoğraf ve el sanatları sergisi açılacak. Liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreninin ardından Doç. Dr. Figen Çukur yönetiminde "Kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi" konulu bir panel düzenlenecek. Zeytindostu Derneği'nin "Kaliteli zeytinyağını tanıma" konulu sunumu yapılacak. Sınır Tanımayan Şefler Derneği'nin uluslararası usta aşçıların katılımıyla düzenleyeceği yemek gösterisinden sonra şenlik ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışmasıyla sürecek ve yarışmayı kazananlara ödülleri verilecek.

Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği, daha sonra Yörük Türkmen Derneği'nin halkoyunları gösterisi ile sona erecek.



Öte yandan Milas 6. Zeytin Hasat Şenliği'nin hazırlıkları sürerken Milas zeytinyağının coğrafi işaret haklarına sahip olan MİTSO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin, Milas'ın zeytin ve zeytinyağının yanısıra üreticiyi kaliteli üretim konusunda bilinçlenmesine ve markalı ürün üretmeye teşvik ettiğini söyledi. Reşit Özer, "Milas'ın zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için bu yıl 6. Zeytin Hasat Şenliği'ni yapacağız. Milas Kaymakamlığı öncülüğünde, Milas Belediye Başkanlığı, Ziraat Odası ve diğer kardeş oda, kurum ve kuruluşların işbirliğinde yapmakta olduğumuz Şenlik, sadece ürünümüzün tanıtımını sağlamıyor. Aynı zamanda üreticimizin de daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretmesini ve markalaşmayı da teşvik ediyor. Zeytinyağımıza ve sofralık ürün olan yağlı zeytinimize aldığımız coğrafi işaretler, Milas'taki zeytin ve zeytinyağı üreticisi için önemli bir motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu ve tüm zeytin ve zeytinyağı severleri Milas'a davet etti.

MUĞLA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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