Savaş mağduru çocuklar Marmaris’te

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşanan çatışmalarda babalarını kaybeden 16 çocuk, 1 haftalık tatil için Marmaris’e geldi. Ukraynalı çocukları makamında ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çocukların gönlünü aldı.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından İçmeler’deki bir otelde karşılanan çocuklar, bir hafta boyunca Marmaris ve çevresini gezdiler. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği çocuk şenliğinde de bir gösteriyle yer alan çocuklar, etkinliğe sağladığı katkı için Marmaris Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundular. Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından karşılanan çocuklar, Marmaris’i çok sevdiklerini söylediler. Başkan Oktay, “Umarım önümüzdeki yıl daha fazla çocuğu Marmaris’te ağırlarız” diyerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

MUĞLA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:28

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.