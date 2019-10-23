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Milas’ta şebeke hatları yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılının 10 aylık ...

İHA

Muğla'da 132 mahalleye sahip olan Milas ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçede eski su hatlarını yenileyip yeni su hatları döşüyor. MUSKİ ekipleri Milas'ta 2019 yılının 10 aylık döneminde 280 abonenin hattı yeniledi. 780 yeni abone hattı döşedi. Yılsonuna kadar 300 yeni abone hattı bağlantısı ve 100 abone hattının yenilenmesi planlanıyor.

Milas’ta şebeke hatları yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılının 10 aylık döneminde Milas’ta 280 abonenin hatlarını yenirken, 780 yeni abone hattı yaptı.

Muğla’da 132 mahalleye sahip olan Milas ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçede eski su hatlarını yenileyip yeni su hatları döşüyor. MUSKİ ekipleri Milas’ta 2019 yılının 10 aylık döneminde 280 abonenin hattı yeniledi. 780 yeni abone hattı döşedi. Yılsonuna kadar 300 yeni abone hattı bağlantısı ve 100 abone hattının yenilenmesi planlanıyor.
MUSKİ ekipleri son olarak Milas’ın Karacihar Mahallesinde terfi hattı ve şebeke hattı ayrımı çalışmalarında 63 adet abone bağlantısı, bin 800 metre terfi hattı, 2 bin metre abone hattı imalatı, bin 800 metre şebeke hattı imalatını tamamladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Milas’ta abone bağlantıları, yeni abone hattı döşemesi, hatların yenilenmesi ve şebeke hattı imalatı ile abone hattı imalatı çalışmalarımız devam ediyor. 280 abonenin hat yenilemesi çalışmalarını tamamladık. 780 yeni abone hattı döşemesi bitti. Yılsonuna kadar 100 abone hattının yenilenmesi ve 300 yeni abone bağlantısının tamamlanmasını hedefliyoruz” denildi.

MUĞLA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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