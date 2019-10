Başkan Oktay: “Thomas Cook’un açığı kapandı” Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İngiliz seyahat firması Thomas Cook’un iflasıyla yaşanan olumsuzluğu yurt dışında yapılan görüşmelerle olumluya çevirdiklerini söyledi.

Marmaris Belediyesi Ekim ayı meclisinin ikinci oturumunda 2020 yılı bütçesi kabul edildi. 135 milyon 100 bin lira olarak belirlenen oturumda gündeme geçilmeden önce yapılan görüşmelerde konu yine turizm oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte Çin, İngiltere ve Almanya seyahatlerine çıkan meclis üyelerinin ziyaretlerle ilgili görüşlerini anlattığı toplantıda, 2019 sezonunun turizm açısından verimli geçtiği vurgulandı.

Birleşik Krallık’ta olumlu dönüş

İngiltere’de birçok seyahat firması ile görüştüklerini söyleyen Oktay, “TUİ ile görüşmemiz çok olumlu sonuçlandı. Onların bu seneki rakamlarının yerine gelecek sezon için 130 bin kişilik bir artışları olacak. Bu çok önemli bir rakam. Bir miktar daha bunun üzerine çıkabilir miyiz diye görüşmelerimiz devam ediyor. Ardından EasyJet ile görüşmelerimiz oldu, olumlu yönde seyrediyor. Bir de Ryanair ile görüşmek için günübirlik Dublin’e gittik. Ryanair’in İngiltere’den Dalaman’a uçuşu yoktu. Görüşmeler neticesinde İngiltere’nin 6 şehrinden doğrudan uçuş için başvurularını yaptılar. Thomas Cook’un iflasının ardından doğan boşlukta Ryanair’in bu şekilde sahneye çıkması bizim ilerideki olası kayıplarımızı ciddi oranda absorbe edecektir. Bunun yanı sıra Ryanair ile Viyana, Prag, Vilnius ve Paris’ten de doğrudan Dalaman’a uçuş için görüşmeler yaptık” ifadesini kullandı.

2020 tahminleri çok iyi

Bir diğer seyahat firması Jet2Holidays ile Dalaman’da özel bir toplantı yapıldığını söyleyen Oktay, “Bizim hedefimiz her zaman dediğimiz gibi sezonu uzatmak. Ama Thomas Cook’la ilgili olağanüstü bir durum olduğu için elbette bunu da görüştük. Bu görüşmeler neticesinde diyebilirim ki biz Thomas Cook’un açığını kapattık. Jet2Holidays, normal operasyonun üzerine 227 bin daha kapasite ekledi. Easy Jet, Ryanair, On the Beach, TUİ derken herhalde 2020’de bu senenin bile üzerine çıkma ihtimalimiz belirdi. Bu gerçekten hem sektör adına, hem bölgemiz adına pozitif gelişmeler. Katkı sunan hem meclis üyelerimize hem de sektör temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2020 bütçe 135 milyon 100 bin lira

Değerlendirmelerin ardından gündeme geçildi. Marmaris Belediyesi’nin 2020 2024 Stratejik Planı’nın ve 2020 bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Marmaris Belediyesi’nin daha verimli ve iyi hizmet vermesinin hedeflendiği, çalışmalarının belirlendiği plan oy çokluğu ile kabul edildi. 135 milyon 500 bin lira olarak belirlenen 2020 yılı bütçesi de yine oy çokluğu ile kabul gördü.

MUĞLA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:28

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.