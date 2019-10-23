Bodrum’un zeytin hasadı yapıldı

Zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasında dördüncü olan Türkiye’de bölge bölge hasat zamanı başladı. Zeytinin anavatanı olan Ege’de geleneksel hasat yapılıyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, zeytinciliği yaşatmak için 2122 Ekim tarihlerinde Sea Garden Hasat Günleri’ni gerçekleştirdi.



Verimli topraklara sahip vatanımızda en fazla yetiştirilen ürünlerden biri de zeytin ve zeytinyağı. Ülkemizde en iyi zeytinyağının üretildiği bölgeler arasında başı çeken ise Aydın ve Muğla gibi Güney Ege bölgeleri. Bölgede ‘Memecik’ cinsi zeytin yetiştiriliyor ve doğru yöntemlerle işlenmesiyle birlikte zeytinyağı üretimi konusunda da bölge giderek gelişiyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, zeytin gen kaynakları açısından zengin olan ülkemizde zeytin ve zeytinciliği yaşatmak amacıyla Zeytindostu Derneği iş birliğiyle Sea Garden Hasat Günleri’ne ev sahipliği yaptı.



"Türkiye’de yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı bulunuyor"

2122 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinlik üzerine konuşma yapan Zeytindostu Derneği Bodrum Temsilcisi Feridun Kaykı, "Zeytincilikte ülkemizin mevcut yerine baktığımızda; dünyadaki zeytinciliğin yüzde 95’ine sahip 10 Akdeniz ülkesi içinde alan olarak 6'ncı sırada, ağaç sayısı olarak ise 2'ncı sırada yer alıyoruz" dedi ve son 15 yılda Türkiye’de zeytin ağacı varlığının önemli artışlar yaşadığını ve yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı olduğunu açıkladı.

Zeytindostu Derneği Bodrum Temsilcisi Feridun Kaykı, Ankara Üniversitesi Doçent Doktor Mücahit Taha Özkaya, Eczacı Atilla Totoş, Zeytindostu Derneği Tadım Panel Lideri Nurdan Kaykı, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, Executive Şef Orhan Demirok etkinliğe katılım gösterdi. Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, yerel üreticiler, zeytinyağı fabrika ve firma sahipleri, köy kalkınma kooperatif başkanları, Hapimag Sea Garden Resort Üyeleri ve misafirleri ile zeytinciliğe gönül verenler davetliler arasındaydı.



Etkinlik, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol’un; "Bu sene ilki gerçekleştirilen Sea Garden Hasat Günleri’nin gelenek haline gelmesi ve uzun yıllar boyunca devam etmesini amaçlıyoruz" sözleri ile başladı. Zeytinin tarihçesinden, çeşitleri ve yetiştirilişine, zeytinyağı tadım eğitimleri ve panellerinden üretici eğitimlerine kadar birçok konuda seminer, söyleşi tadım ve workshoplar’ın düzenlendiği Hasat Günleri’nde Türkiye’de ve dünyadaki zeytincilik verileri paylaşıldı.



"İtalya önemli bir ithalatçı"

Hem sofralık zeytin hem de zeytinyağında en büyük üretici olan İspanya’nın yalnızca yüzde 35’ini tükettiğini, İtalya’nın ise üretiminin yaklaşık yüzde 240 fazlasını tükettiğini belirten Doçent Doktor Mücahit Taha Özkaya; "Dünya, zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminin yüzde 90’dan fazlasını tüketiyor. Ülkemiz üretiminin yüzde 80’den fazlasını, Yunanistan ise ürettiği zeytinyağının yaklaşık yüzde 60’ını, sofralık zeytinin yüzde 8’ini tüketiyor. Üretiminin yüzde 240 fazlasını tüketen İtalya önemli bir ithalatçı ülke. Her iki ürün için de en büyük üretici olan İspanya, yalnızca yüzde 35’inden fazlasını tüketmekte, geri kalanını dış ticarette kullanıyor. Böylece dünya sofralık zeytin üretiminde üretici ülkelerin büyük çoğunluğu kendine yeterli ancak zeytinyağında bu durum sadece İspanya için geçerli" dedi.



"Türk kahvaltısını dünya pazarına sunmak için sofralık zeytin şart"

Ülkelerin zeytinyağı üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığımızın altını çizen Özkaya sözlerine devam etti: "Türkiye ürettiği zeytinyağının yüzde 25’ini, sofralık zeytinin ise yüzde 15’ini ihraç ediyor. Sonuç olarak ülkemiz zeytincilik sektörünü yeni baştan planlamalı ve zeytinyağında ‘Sağlık için Zeytinyağı’, sofralık zeytinde ise ‘Turkish Breakfast’ üretimine ve pazarlanmasına geçmeli. Bu hem ülkemiz hem de insanlık için gitmemiz gereken bir yol".



Hapimag Sea Garden Resort Bodrum olarak kendi zeytin ve zeytinyağlarını ürettiklerini dile getiren Executive Şef Orhan Demirok, "Biyoçeşitlilik korunarak tarım yapılması sürdürülebilir zeytincilikte yeni bir yönelim. Bu zeytin bahçelerinden elde edilen ürünlerde verimden çok, kalite öne çıkıyor. Biz de bahçelerimizde konvansiyonel ilaçlama ve ticari gübre kullanmadan, toprak işlemeden tarım yapıyoruz. Yaklaşık 280 kök zeytin ağacına sahip olan tesisimizde soğuk sıkım usulü ile elde ettiğimiz zeytinyağlarımız da mevcut. Kendi mönülerimizde kullandığımız ürünlerimizin aynı zamanda ‘Made with Love’ markası ile satışını gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin bize sunmuş olduğu bu ayrıcalıkla, Türkiye zeytin ve zeytincilik piyasasına yaptığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz" dedi.



Misafirler zeytin ve zeytinyağı tadımı, zeytin hasadı ve çekişte zeytin yapımı workshop’larında unutulmaz deneyimler yaşadı. Bu sene ilk kez gerçekleşen Sea Garden Hasat Günleri önümüzdeki yıllarda farklı konseptlerle kapılarını açacağı belirtildi.

MUĞLA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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