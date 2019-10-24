Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay Dev yelkenli tekneler çarpışmaktan son anda kurtuldu

Dünyanın sayılı yarışlarından biri olan American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında bitiş çizgisine metreler kala dev yelkenli yatlar yürekleri ağza getirdi. Bitiş çizgisine yaklaşan yelkenlilerin çarpışmaktan son anda kurtuldukları anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünyanın sayılı Türkiye’nin ise en büyük yelken yarışlarının ilk gününde bitiş çizgisine yaklaşan 2 yelkenli tekne çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeyi fark eden tekne Kaptanının son saniyelerde yaptığı manevra ile çarpışmaktan kurtulan sporcular sevinç çığlıkları attı. Yürekleri ağza getiren olayda tecrübeli kaptanlar ise ayakta alkışlandı.

Zorlu mücadelelerin yaşandığı yat yarışlarında Türkiye’deki ve dünyadaki tecrübeli kaptanlar yelkenli dev yatların başına geçiyor. Yarışın birçok etabında santimlik manevralarla kazalar engelleniyor. Zorlu bir yarış olan American Hospital The Bodrum Cup’da yarışan sporcular ise adrenalin dolu bir hafta yaşıyor.

MUĞLA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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