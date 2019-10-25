Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dalaman'ın yanısıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde Akdeniz'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanısıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdenizde art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.



MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

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