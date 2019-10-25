Öğrenciler köy okulunun yenilenmesi için kermes açtı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kafaca Mahallesindeki ilkokulun anafısının yenilenmesi için özel bir kolejin öğrenci ve öğretmenleri tarafından kermes düzenlendi. Menteşe'deki Perşembe Pazarı girişinde düzenlenen kermeste öğrenciler ellerine aldıkları mikrofonla halkı köy okuluna yardım yapmaya davet etti.

Anasınıfının bakımsız, oyuncaklarının ise eski olduğu için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Okul Müdürü Halil Özgür Harıp, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 23 Nisan'da tamamlanmak üzere Kafaca İlkokulu'nun anasıfında yenileme çalışması yapılması için kermes kampanyası başlattık. Eğer bu kermes yeterli olmazsa yenisini yapacağız. Hem sınıfın, hem de oyuncakları yenileyerek çocuklar için uygun şartların oluşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

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