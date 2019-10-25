Polisler öğretmenleri bilgilendirdi

Okul ziyaretlerini sürdüren Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, özel bir kolejin idarecileri ile öğretmenlerini okul önlerinde ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim'' sloganı ile yürütülen faaliyetler kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu bağlamda son olarak Menteşe'deki Yönelt Koleji'ne İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz okul idareci ve öğretmenlerine Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın ve Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun iyi dileklerini iletti. Okul önlerinde ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri hakkında çeşitli bilgilerin verildiği ziyarette, idareci ve öğretmenlerin görüş ve önerileri de tek tek dinlendi.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

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