Modifiye tutkunları Muğla'da buluşacak

Muğla’da dördüncü kez düzenlenecek olan renkleri, motor kuvvetleri, ses sistemleri gibi özellikleri ile büyük ilgi gören ‘Muğla Auto Show Tuning’ Muğla Büyükşehir Belediyesi SosyoKültürel alanında 02 03 Kasım'da meraklıları ile buluşuyor.

Etkinliğe, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Muğla’nın İlçelerinden yaklaşık 450 aracın katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören etkinlikte, modifiye tutkuları araçlarını tanıtma fırsatı bulacak. Organizasyonu gerçekleştirecek olan özel bir elektronik firmasının yetkilisi Süleyman Turhan ve Erman Turhan yaptıkları açıklamada, "Burada modifiye araçları, klasik araçları ve özel donanımlı ses sistemi olan araçları sergilemek için buluşuyoruz. Sergilenen araçların birçoğunda bin liradan 80 bin liraya kadar ses sistemi var. Birlik ve beraberliği pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada güzel dostluklar var. Herkes burada araçlarını tanıtarak renk katıyor. Modifiye araç aslında bir tutku. İnsanlar bu araçlarına özel ilgi gösteriyorlar. Meraklılar bu araçlara zevki için para harcıyor. Çünkü bu bir hastalık ve tutku” diye ifade ettiler.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

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