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Marmaris’te gürültü yapana af yok 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandı

İHA

Marmaris'in turizm imajını zedeleyen ve çevreye rahatsızlık veren animasyon, şov ve gürültüyle kararlı bir biçimde mücadele eden Marmaris Belediyesi, 2019 sezonu boyunca göz açtırmadı. Gürültü yasağına uymayan işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, 44 işletmeye toplamda 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan cezalara rağmen gürültüye devam eden bir işletmeye de 5 gün kapatma cezası uygulandı.

Marmaris’te gürültü yapana af yok 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandı

Marmaris’in turizm imajını zedeleyen ve çevreye rahatsızlık veren animasyon, şov ve gürültüyle kararlı bir biçimde mücadele eden Marmaris Belediyesi, 2019 sezonu boyunca göz açtırmadı. Gürültü yasağına uymayan işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, 44 işletmeye toplamda 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan cezalara rağmen gürültüye devam eden bir işletmeye de 5 gün kapatma cezası uygulandı.
Marmaris Belediyesi, ilçenin kronikleşen sorunlarından biri olan ve ilçe turizmine zarar veren animasyon, şovlar ile gürültüye 2019 yaz sezonu boyunca göz açtırmadı. Sezon boyunca işletmelerin yoğun olduğu Adnan Menderes Caddesi, Uzunyalı Caddesi ve Barlar Sokağı’nda denetim yapan zabıta ekibi, özellikle çevreyi rahatsız eden müzik yayınlarını kanuna aykırılıkları kamerayla tespit etti. Yasağa aykırı davrananlara idari para cezası uygulandı.
“Başkan Oktay incele yaptı”
Ancak Adnan Menderes Caddesi üzerinde yer alan işletmelerden biri yasal sınırların üzerinde gürültülü müzik yayını yaptığı için uyarılmasına rağmen devam edince Marmaris Belediyesi encümen kararı ile Çevre Kanuna dayanarak faaliyetten men edildi. Beş gün süre ile kapalı kalan işletme, kararda belirtilen eksikleri giderip müzik sisteminde gerekli düzenlemeleri yaptı. 50 watt hoparlör taktıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan işletmeyi inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları meydana gelen çevresel gürültünün yasal sınırlar içerisinde olduğunu belirleyerek, firma sahibine teşekkür etti.
“Zarar vermeye kimsenin hakkı yok”
Tüm çabalarının vatandaşın huzurunu sağlamak ve ilçenin turizm potansiyelini ileri götürmek olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Vatandaşımızın ve ilçemize gelen turistlerin huzur ve mutluluğu bizim için çok önemli. Biz ilçemizi tanıtmak için yurtdışına gidip, sektörün önemli isimleri ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bize maalesef gürültü, çok yüksek sesli müzik, hanutçuluk, animasyonlar gibi konularda şikayetler geliyor. Bu sorunlardan hem ilçe sakinlerimiz hem de turistler rahatsız. İlçenin fiziki sorunlarını gidermek, vatandaşlarımızın rahatını sağlamak, çevreyi temizlemek gibi konular elbette bizim sorumluluğumuzda. Ancak esnafımızın da dikkat etmesi gereken konular var. Gürültü ve animasyonları dengede tutmak, halkı rahatsız etmemek bunun başında geliyor. Biz belediye olarak yaz sezonu boyunca denetimler yaptık, sorun yaratanlara gereken uyarıları yaptık, cezalar kestik. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Para cezasıysa para cezası, eğer kapatmamız gerekiyorsa kapatma Hiç kimsenin Marmaris’in imajını bozmasına, halkımızı rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri de, belediye meclisinin 05 Nisan 2016 tarihinde aldığı kararı hatırlatarak “Bu karara göre işyerlerinde ateşli, meşaleli, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ya da yılan, tavşan, kuş gibi hayvanlarla gösteri yapılması; aynı zamanda işletme personeli tarafından her türlü şov ve animasyon yapılması yasaklandı” ifadesini kullandı.

MUĞLA

25 Ekim 2019 Cuma

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