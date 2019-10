Marmaris, Gençlik Araştırmaları Kongresine ev sahipliği yapıyor 4’üncü Uluslar arası Gençlik Araştırmaları Kongresi Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam ediyor. Kongrede 76 bildiri bilim kurulu tarafından kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Moğolistan Khovda Üniversitesi, Nahcivan Üniversitesi işbirliğinde gençlik araştırmaları üzerine yapılan çalışmaların ve sonuçların paylaşılması amacıyla 4’üncü Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Marmaris’te devam ediyor.

Kongreye, 7 farklı ülkeden bilim insanları bir araya gelerek gençlik alanında yaptıkları çalışmaları sundular. Kongre, ulusal ve uluslararası düzeyde talep görürken 112 bildiri gönderildi. Bu bildirilerden 76 bildiri, Bilim Kurulu tarafından kabul gördü.

Marmaris Orka Lotus Sentido Otel Konferans Salonunda gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, kongre koordinatörü Prof. Dr. Hasan Bozgeyikli, Düzenleme Kurulu Başkanı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl’ün, açılış konuşması ile başladı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl konuşmasında, ülkelerin geleceklerinin garantisi olan gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirilen kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Bingöl, “Kongremize Sosyal Bilimler, Din, Dil, Eğitim, Sosyoloji, Felsefe, Sağlık, Sanat, Spor, Siyaset, Teknoloji, Tarih ve Turizm alanında gençlik üzerine çalışma yapan akademisyen ve araştırmacılar, özgün akademik çalışmaları ile katıldı. Gençlerimizin, başta eğitim hayatları olmak üzere, gelişimleri boyunca yaşayabilecekleri sorunların ve bu sorunlara yönelik çözümler üzerinde son yıllarda daha sıklıkla durulması ve genç nüfusa yönelik araştırmalara daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Türk milleti olarak gençlerimiz için yaşıyoruz. Özellikle bu kongreyi ülkemizi her daim her yerde savunan Mehmetçiklerimize atfediyorum” dedi.

Davetli konuşmacılar, Bulgarıa Faculty Of Culture, Herıtage And Tourism gelen Doç. Dr. Rumen Draganov Türkiye ve Bulgaristan dostluğuna çok önem verdiğini, teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğunu ve gençlerin teknolojiyi daha iyi kullanması gerektiğine vurgu yaparak önümüzdeki yıl kongrenin Bulgaristan’da olmasını arzu etiğini belirtti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da bu tür etkinliklerin önemine değinirken, kongrenin Marmaris’te düzenlenmesinden mutlu olduklarını, önümüzdeki yıllarda bu tür kongrelere ev sahipliği yapmak istediklerini açıkladı.

Kongrede, Gençlik ve Gönüllülük, Gençlik ve Eğitim, Gençlik Kimlik ve Din, Gençlik ve Dil, Gençlik ve Bağımlılık, Gençlik ve İstihdam, Gençlik ve İletişim, Gençlik ve Katılım, Gençlik Spor ve Sağlıkta Gönüllülük, Gençlik Kültür Turizm ve Gastronomi, Gençlik ve Sosyal Hizmetlerde Gönüllülük, Gençlik Şiddet ve Nefret Söylemi, Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllülük, Yerel Yönetimde Gönüllülük Algısı ve Faaliyetleri, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Gönüllülüğün Yeri gibi konular yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Şamiloğlu’nun Gençlik ve Gönüllülük Açılışı panelinden sonra davetli hocaların sunumlarıyla kongre devam ederken, 27 Ekim’de sona erecek.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.