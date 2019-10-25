Muğla’da 41 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçelerinde lastik bot ile ülkeyi terk etmeye hazırlanan 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki 3 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik botlarda yapılan aramada, 13 Suriye, 9 Afganistan, 8 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (22 erkek, 9 kadın, 2 çocuk) yakalandı.

Datça Deveboyu Burnu açıklarında ise yine lastik bot ile ülkeyi terk etmeye hazırlanan 4 Mısır, 2 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

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