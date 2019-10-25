Emniyet uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından AydınMuğla Karayolu Emniyet uygulama noktasında bir araç içerisinde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dün sabah 04:00 saatlerinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan A.A. isimli şahsın sürücüsü olduğu aracın içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ve tabancaya ait şarjör içerisinde 7 adet tabanca mermisi yakalandı. Olayın şüphelisi hakkında polis ekiplerince adli tahkikat başlatıldı. Gerçekleştirilen kontrol hakkında Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, "Güvenlik amaçlı kontroller Menteşe İlçesinde aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.