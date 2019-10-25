Büyükşehrin başarılı sporcularından Başkan Gürün’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehrin başarılı sporcularından Başkan Gürün’e ziyaret

İHA

Bu yıl elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Başkan Gürün'ü

Büyükşehrin başarılı sporcularından Başkan Gürün’e ziyaret

Bu yıl elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Başkan Gürün’ü
makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak madalyalardan daha çok gençlerin belli bir disiplin içerisinde takım ruhuyla hareket etmelerini ve onları hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.
Yurtiçinde ve yurt dışında farklı birçok müsabakada madalya kazanan sporcular Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine vermiş olduğu destekleler nedeniyle Başkan Gürün’e teşekkür ettiler. Güreş, okçuluk, taekwondo gibi farklı spor dallarında mücadele veren Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları son olarak BosnaHersek’te düzenlenen Taekwondo turnuvasında büyük başarı elde ettiler. Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından düzenlenen turnuvaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı 1 Antrenör 7 Sporcu olmak üzere 8 kişilik kafile ile katıldı. Sporcularda Naz Keskin 33 kg Yıldız Kadınlar Kategorisinde birinci, Burak Yılmaz 51 Kg Genç Erkekler Kategorisinde birinci, Eylül Nur Arslan 51 kg Genç Kadınlar Kategorisinde ikinci olarak 2 Altın 1 Gümüş Madalya kazandılar. Güreşte ve okçulukta aldıkları Türkiye Şampiyonlukları, Gençler Türkiye birincilikleri ile de Muğla’yı ve ülkemizi gururlandırdılar.
Ziyaret sırasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Spor müsabakalarının amacının sadece birinci olmak ve madalya kazanmak olmaması gerektiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularının belli bir disiplin içerisinde takım ruhuyla geleceğe hazırlanmasını amaçladıklarını belirtti. Başkan Gürün sporcularının Muğla’yı çok farklı yerlerde kazandıkları başarılarla gururlandırdıklarını belirtirken, “Madalya almak bir sporcu için önemlidir. Ancak Büyükşehir Belediyesi spor anlayışı olarak gençlerimizin bir araya gelmesi belli bir disiplin içinde çalışması ve bir takım ruhuyla yürümeleri bizim için en önemli noktadır. Bu yaşlarda eğer siz hocalarınızla bu ruhu ve başarıya giden yolu öğrenirseniz o zaman biz sizlerde etik değerlerle örülmüş bir karakter oluşturmuşuz demektir. Burada yaşadığınız bu başarı ve takım çalışması sizin hayatınızın her safhasında olumlu anlamda size önemli yetiler kazandıracaktır. Bizim Büyükşehir ailesi olarak en büyük amacımız bu. Ama ne mutlu ki sizler aldığınız madalyalar ile Muğlamızı gururlandırdınız ve bizlerin göğsünü kabarttınız. Sizleri tek tek kutluyor, hocalarınıza ve ailelerinize böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizler Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği ve çok güvendiği fikri, irfanı, vicdanı hür nesillersiniz. Yolunuz açık, bu yolda rehberiniz hep Atatürk olsun.” dedi.

MUĞLA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Yusuf Has Hacip Akademisi başladı
YEREL HABERLER Yusuf Has Hacip Akademisi başladı
Büyükşehir 10 ayda 111 bin 436 metre dere temizliği yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir 10 ayda 111 bin 436 metre dere temizliği ...
Büyükşehir Muğla’yı sarı çizgilerle sardı
YEREL HABERLER Büyükşehir Muğla’yı sarı çizgilerle sardı
Emniyet uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Emniyet uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kadir Gümüş yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Kadir Gümüş yeniden başkan seçildi
Muğla’da 41 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçelerinde lastik bot ile ülkeyi terk etmeye hazırlanan 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER Muğla’da 41 kaçak göçmen yakalandı Muğla’nın Datça ve ...
Marmaris, Gençlik Araştırmaları Kongresine ev sahipliği yapıyor 4’üncü Uluslar arası Gençlik Araştırmaları Kongresi Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam ediyor. Kongrede 76 bildiri bilim kurulu tarafından kabul edildi.
YEREL HABERLER Marmaris, Gençlik Araştırmaları Kongresine ev ...
Bodrumspor evinde kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor evinde kazanmak istiyor
Marmaris’te gürültü yapana af yok 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Marmaris’te gürültü yapana af yok 44 işletmeye 1 ...
Muğla'da 195 noktada 200 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Muğla'da 195 noktada 200 bin fidan dikilecek
Datça ve Bodrum açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Datça ve Bodrum açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Modifiye tutkunları Muğla'da buluşacak
YEREL HABERLER Modifiye tutkunları Muğla'da buluşacak
Domates üreticisi fiyattan dertli
YEREL HABERLER Domates üreticisi fiyattan dertli
Polisler öğretmenleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Polisler öğretmenleri bilgilendirdi
Öğrenciler köy okulunun yenilenmesi için kermes açtı
YEREL HABERLER Öğrenciler köy okulunun yenilenmesi için kermes açtı
Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı
YEREL HABERLER Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler ...
Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem Marmaris'ten hissedildi. Merkez üssü Rodos olan depremin yaşandığı yer 46 km uzaklıkta. Gece 00.06.47'de meydana gelen depremde can kaybı ve maddi hasar oluşmadı.
YEREL HABERLER Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki ...
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
İlkokul öğrencisi, polis motosikleti ıslanmasın diye şemsiyesini örttü
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisi, polis motosikleti ıslanmasın diye ...
Tatil bitti, sokaklar terk edilmiş hayvanlarla doldu
YEREL HABERLER Tatil bitti, sokaklar terk edilmiş hayvanlarla doldu
Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay Dev yelkenli tekneler çarpışmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Yelken yarışlarında yürekleri ağza getiren olay Dev ...
Marmaris'in maviliklerini hafta sonu yelkenliler süsleyecek
YEREL HABERLER Marmaris'in maviliklerini hafta sonu yelkenliler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X