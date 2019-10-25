Büyükşehrin başarılı sporcularından Başkan Gürün’e ziyaret

Bu yıl elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Başkan Gürün’ü

makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak madalyalardan daha çok gençlerin belli bir disiplin içerisinde takım ruhuyla hareket etmelerini ve onları hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yurtiçinde ve yurt dışında farklı birçok müsabakada madalya kazanan sporcular Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine vermiş olduğu destekleler nedeniyle Başkan Gürün’e teşekkür ettiler. Güreş, okçuluk, taekwondo gibi farklı spor dallarında mücadele veren Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları son olarak BosnaHersek’te düzenlenen Taekwondo turnuvasında büyük başarı elde ettiler. Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından düzenlenen turnuvaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı 1 Antrenör 7 Sporcu olmak üzere 8 kişilik kafile ile katıldı. Sporcularda Naz Keskin 33 kg Yıldız Kadınlar Kategorisinde birinci, Burak Yılmaz 51 Kg Genç Erkekler Kategorisinde birinci, Eylül Nur Arslan 51 kg Genç Kadınlar Kategorisinde ikinci olarak 2 Altın 1 Gümüş Madalya kazandılar. Güreşte ve okçulukta aldıkları Türkiye Şampiyonlukları, Gençler Türkiye birincilikleri ile de Muğla’yı ve ülkemizi gururlandırdılar.

Ziyaret sırasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Spor müsabakalarının amacının sadece birinci olmak ve madalya kazanmak olmaması gerektiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularının belli bir disiplin içerisinde takım ruhuyla geleceğe hazırlanmasını amaçladıklarını belirtti. Başkan Gürün sporcularının Muğla’yı çok farklı yerlerde kazandıkları başarılarla gururlandırdıklarını belirtirken, “Madalya almak bir sporcu için önemlidir. Ancak Büyükşehir Belediyesi spor anlayışı olarak gençlerimizin bir araya gelmesi belli bir disiplin içinde çalışması ve bir takım ruhuyla yürümeleri bizim için en önemli noktadır. Bu yaşlarda eğer siz hocalarınızla bu ruhu ve başarıya giden yolu öğrenirseniz o zaman biz sizlerde etik değerlerle örülmüş bir karakter oluşturmuşuz demektir. Burada yaşadığınız bu başarı ve takım çalışması sizin hayatınızın her safhasında olumlu anlamda size önemli yetiler kazandıracaktır. Bizim Büyükşehir ailesi olarak en büyük amacımız bu. Ama ne mutlu ki sizler aldığınız madalyalar ile Muğlamızı gururlandırdınız ve bizlerin göğsünü kabarttınız. Sizleri tek tek kutluyor, hocalarınıza ve ailelerinize böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizler Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği ve çok güvendiği fikri, irfanı, vicdanı hür nesillersiniz. Yolunuz açık, bu yolda rehberiniz hep Atatürk olsun.” dedi.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.