Yusuf Has Hacip Akademisi başladı

Muğla Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen ve 10 oturum sürecek olan, "Yusuf Has Hacip Akademisi" geçtiğimiz günlerde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile, ilk oturumuna başladı.

Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, Akademi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muğla Ülkü Ocakları olarak, akademik anlamda başarı sağlayabilecek türk gençlerinin, küreselleşen dünya da meydana gelen gelişmelere uyum sağlamak ve bu gelişmeleri, Milliyetçi bakış açısıyla açıklayabilecek seviyeye getirmek adına, bir akademi başlattık. Akademimizin değerli ve gerçekten türk gençliği için kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Akademimizin içerisinde, ideolojiden sanata, edebiyattan kültüre, kişisel değişimden tarih derslerimize kadar, her bölümü içinde barındıran bir akademidir. Bu vesile ile geleceğin lider adaylarının her anlamda donanım sağlamaları bu dersler ile mümkündür. Adaylarımız eğitim yolu ile teorik ve pratik beceriler kazanacaktır. Teorik bilgilendirmenin yanısıra meydana gelen olaylara, matematiksel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla hitabet ve kişisel gelişim derslerimiz de verilecektir. Akademimizin ilk açılış konuşmasını, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Rektörümüz, Hüseyin Çiçek gerçekleştirmiştir. Bu anlamda, akademimiz daha da anlamlı ve verimli olmuştur. Sayın Rektörümüzle, gençlik ve eğitim , fikir anlamında bir sohbet gerçekleştirdik. Bu vesile ile 9 oturumumuz, yine bu şekilde verimli ve gençliğimiz için değerli bir şekilde devam edecektir" dedi.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.