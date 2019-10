Bodrum’un en kapsamlı parkı kapılarını halka açıyor

Bodrum Belediyesi Umurça Parkı, 27 Ekim Pazar günü kapılarını Bodrum halkına açıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un en kapsamlı ve en büyük yeşil alanlarından biri olarak tasarlanan Umurça Parkı’nın renkli etkinliklerle dolu açılışına tüm Bodrum halkını davet etti.

Bodrum Umurca Mahallesi Yaka Sokak’ta daha önce Belediye Kademesi olarak kullanılan alan Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilerek çok amaçlı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Toplam 20 bin metrekarelik bir arazi üzerine konuşlanan Umurça Parkı, bisiklet eğitim parkuru ve yürüyüş yolları, spor alanları, dinlence, etkinlik ve eğlence noktaları ile Bodrum’un en kapsamlı rekreasyon alanı olarak 27 Ekim 2019 Pazar günü saat 13.00’te kapılarını açıyor. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra sürpriz konuklar da katılacak.



Arkeopark ve macera parkuru ile bir ilk

2 bin 400 metrekare çim alan ve bin 56 metrelik yürüyüş yoluyla Bodrum’un en geniş rekreasyon alanı olan Umurca Parkı, yerleşim bölgesinin tam ortasında, dinlence, eğlence ve yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Spor sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuklar için kum ve çim oyun alanları, kafeterya, kütüphane, eğitim serası, piknik alanları, masa tenisi ve satranç masalarının yer aldığı Umurca Parkı’nda Bodrum Yarımadası’nın üç bin yıllık tarihini yansıtan bir Tarih Duvarı ile Arkeopark alanı ve çocuklar için macera parkuru bulunuyor. Çocuklar için deneysel kazı alanlarının ve tarih bilgilerinin yer aldığı Arkeopark, aynı zamanda Bodrum tarihini merak eden yetişkinlere de hitap ediyor.

Duvarları Bodrum’u anlatan çeşitli figür, resim ve heykellerle hareketlendirilen parkta etkinlik ve spor alanlarını birbirinden ayıran duvarlara Bodrum’un tarihini anlatan resimlerin yanı sıra Halikarnas Esmeri olarak bilinen kelebek figürü gibi yerele özgü semboller yerleştirildi.

Çocuk oyun alanları, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve fitness alanının yer aldığı parkta aynı anda 8 bin kişilik izleyici grubunu alabilecek bir etkinlik platformu oluşturuldu. Amfi tiyatro şeklinde tasarlanan Bodrum Kalesi manzaralı çim etkinlik alanının çevresine; masa tenisi ve satranç köşeleri ile hamaklar yerleştirildi.

Peyzaj düzenlemesi Bodrum’a özgü bitki örtüsü ile yapılan parkın dört bir yanı begonviller,asırlık ağaçlar, zeytin, mandalina ve zeytin ağaçları ile çevrildi.



Engelli vatandaşlar da düşünüldü

Her türlü temizlik, güvenlik hizmetlerinin Bodrum Belediyesi tarafından karşılandığı Umurça Parkı, aileler için hazırlanan piknik alanları, kafeteryalar ve engelliler için özel olarak tasarlanan donanımlarıyla toplumun her kesimine hizmet verecek şekilde dizayn edildi.

Parkın pek çok yerinde görme engelli vatandaşlar için Braille alfabeli kabartma panolar ile işitme engelliler için işaret dili alfabesinin yer aldığı panolar yerleştirildi. Parkın içindeki ortak kullanım alanlarının tamamı engelli vatandaşların konforu ve erişebilirliği düşünülerek tasarlandı. Bodrum taşı ile yapılan ve kütüphane kafeterya okuma salonu olarak düzenlenen kapalı alanda çok amaçlı salon olarak kullanılabilecek bir alan da düşünüldü. Belediye bu alanda misafirlerin ücretsiz internet hizmeti alabilmesi için de tüm donanımı hazırladı.

Bodrum Umurça Mahallesi Yaka Sokak’ta iki yıldır hazırlıkları devam eden parkın açılışı 27 Ekim Pazar günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek. Bodrum’un en büyük ve kapsamlı rekreasyon alanlarından biri olarak yapımı tamamlanan parkın açılışında, hem büyüklere hem de miniklere özel sürprizler hazırlandı. Renkli açılış törenine, Bodrum’un her mahallesinden vatandaşların katılımı bekleniyor.

