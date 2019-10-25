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Doğadan gelen doğaya geri kazandırılıyor Başkan Aras; “Bir sonraki adım elektrik enerjisi üretmek”

İHA

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bilinçsizce yol kenarlarına, çöp konteynırları çevresi bırakılan ve sokakları kirleten bahçe atıklarının bertaraf edilmesi için dal öğütme makineleri temin edildi. Makineleri test eden Başkan Aras, "Doğadan geleni yine doğaya kazandırıyoruz" dedi.

Doğadan gelen doğaya geri kazandırılıyor Başkan Aras; “Bir sonraki adım elektrik enerjisi üretmek”

Bodrum Belediyesi tarafından “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, bilinçsizce yol kenarlarına, çöp konteynırları çevresi bırakılan ve sokakları kirleten bahçe atıklarının bertaraf edilmesi için dal öğütme makineleri temin edildi. Makineleri test eden Başkan Aras, “Doğadan geleni yine doğaya kazandırıyoruz” dedi.
Bodrum Belediyesinin farklı çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalıştığı çevre temizliği sorununun başlıca kaynaklarından biri olan bahçe atıkları ile ilgili yeni bir adım atıldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın daha önce dile getirdiği öğütücüler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri bünyesinde kullanıma başladı.
Belediye tarafından bölge bölge toplanacağı günlerin duyurulmasına rağmen hala Yarımada genelinde kötü görüntülere neden olan bahçe atıklarının bertarafı için temin edilen 2 adet dal öğütme makinesi Başkan Aras’ın da katılımıyla kullanılmaya başlandı.
25 metreküp bahçe atığını 1 saate 9 metreküp talaş haline getirebilen dal öğütme makinesi sayesinde sitelerden ve bazı konutlardan sokaklara atılan bahçe atıkları ile mücadelede yeni bir döneme geçildi.
Eldiven ve koruyucu gözlüğünü takarak bahçe atıklarını makineden geçiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, şimdilik bu talaşların Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gübre olarak kullanılacağını ama bir sonraki adımın daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Özellikle atıkların geri dönüştürülmesi konusunda, sıfır atık konusunda göreve geldiğimiz ilk günden beri çalışma başlattık. Bahçe atıklarının Bodrum genelinde neden olduğu kirlilik ortada.Özellikle sitelerden, budama yapılan bütün konutlardan, bahçelerden çıkan atıklar hep sokağa bırakılıyor.Biz bunları tüm gücümüzle alıp bertaraf etmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da bunları hep değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Şimdi bunları öğütüp kompost gübre haline getiren ve devamında da yine kurutup sıkıştırıp bir pelet yakıtı haline getiren makine getirdik. Şimdi makine ile arkadaşlarımız Bodrum genelindeki sokaklarda dolaşacaklar ve bu bahçe atıklarını öğüterek geri dönüştürme çalışacaklar. Tek bir handikapı var biraz gürültülü ama her güzel şeyinde bir dezavantajı oluyor elbette.”
Öğütülen bahçe atıklarının gübreye, yakıta dolayısıyla enerjiye dönüşeceğini ifade eden Başkan Aras, “Çalışmalarımız devam ediyor. Bir ileri ki projemiz de bunları elektrik enerjisini üretmekte kullanmak olacak.” dedi.

MUĞLA

25 Ekim 2019 Cuma

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