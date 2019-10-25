Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi Rengarenk yelkenlileri gören turistler gözlerini yatlardan alamadı

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın KisebüküGümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören turistler gözlerini teknelerden alamadı.

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup’ın 4’üncü gününde Opet Etabı gerçekleştirildi. Kissebükü'nden çıkan yarışçı tekneler, Gümüşlük'e doğru yol aldı. Havanın da rüzgarlı olmasıyla yan yatarak ilerleyen yelkenliler deniz üstünde renkli görüntüler oluşturdu. Yelkenli yatlar Bodrum açıklarından ilerleyerek Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis sahil şeridinden geçti. Bodrum’da denize giren ve sahilde kafeteryalarda oturan yerli ve yabancı turistler rengarenk yelkenlileri görünce telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Dev yelkenli tekneleri gören turistler gözlerini bile kırpmadan yarışları izledi.

MUĞLA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.