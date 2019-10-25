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Fethiye'deki bıçaklı cinayete 2 tutuklama

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybeden Barış Bektaş'ın olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Barış Bektaş, kalbinden ve sırtından bıçak darbesi aldı. Durumun bildirilmesi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Beştaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beştaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O., S.K., F.E. ve H.Ç. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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