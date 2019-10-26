Amos Antik kentinin taş ocağı bulundu Marmaris Turunç Mahallesinde Amos antik kentinde ilk defa arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları başlarken, kentin imarında kullanılan taş ocağının yeri de tespit edildi.

5 bin yıllık bir geçmişe sahip Amos Antik kentinin imarında kullanılan taşların çıkarıldığı taş ocağı 18 günlük arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları esnasında bulundu. Taş ocağı ve aynı zamanda askeri kule olduğu tespit edilen alanda kabaca işlenmiş taş bloklar yer alıyor.

Marmaris Turunç Mahallesi sınırlarında yer alan Kumlubük mevkisindeki Amos antik kentinde yıllar sonra ilk defa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gürbüzer başkanlığında 118 Ekim tarihleri arasında kent ve çevresinde arkeolojik yüzey araştırmaları yapılmıştı. Bu yılki çalışmaların kapsamını ağırlıklı olarak Amos kentinin yükseldiği Asarcık tepesine yönelik haritalandırma ve belgelendirme çalışmaları oluştururken, kentin yakın çevresini kapsayan yayılım alanı da 2019 yılı çalışma programı dahilinde araştırıldı.

18 günlük arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları hakkında bilgi veren kazı başkanı Gürbüzer, “Bu araştırmalar sırasında elde edilen bulgular bizlere Amos’un yol ve savunma ağı hakkında oldukça değerli bilgiler sunmaktadır. Kentin özellikle kuzey tarafında kalan Zeytinburnu mevkiinde bir askeri kule tespit edildi. Alanda yapılan incelemeler, kulenin bulunduğu kayalık arazinin aynı zamanda bir taş ocağı olarak da kullanıldığını ortaya koymaktadır. Yüzey araştırması boyunca Amos’tan Turunç istikametine, kuzey yönünde ilerleyen antik bir yol güzergahı ve bu güzergah üzerinde de kabaca işlenip yarım bırakılmış çok sayıda blok taşlar saptamıştık. Söz konusu bloklar bu taş ocağından alınmış ve Amos’taki bir imar faaliyetinde kullanılmak üzere kente taşınırken, şu an için gerekçesini bilemediğimiz bir nedenden ötürü yolda terk edilerek bırakılmışlardır. İlk akla gelen sebepler olarak savaş ya da finansal problemleri söyleyebiliriz. Benzer tipteki blok taşları aynı zamanda Amos’un güney tarafındaki alanlarda da tespit etmiş bulunmaktayız. Bu mevcut durum kentin güneyinde de farklı bir taş ocağının varlığını bizlere göstermektedir. Amos’a bağlanan kuzeygüney doğrultulu antik yol üzerinde saptanan blok taşlar ve taş ocağı kentin büyük bir olasılıkla Roma döneminde büyük çaplı bir imar faaliyetine giriştiğini ancak söz konusu imar programının bir nedenden ötürü yarım kaldığını ortaya koymaktadır. Taş ocağında ve blok taşlar üzerinde yapılan ön çalışmalar, başta kent surları olmak üzere Amos’taki birçok yapıda kullanılan taşlar ile aynı morfolojiye sahip olduklarını göstermekte ve bu alanın Amos’un başlıca taş ocaklarından biri olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yöndeki çalışmalarımız ilerleyen yıllarda da artarak devam edecektir” dedi.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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