Eğitim Bir-Sen Başkanı Uçak: “Şiddet haberleri endişe verici” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ilçe ziyaretleri kapsamında Yatağan’da Kaymakam, Belediye Başkanı ve okulları ziyaret etti.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri ilçelerdeki okulları ziyaretini sürdürüyor. Uçak Yatağan’da Kaymakam Hayrettin çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yatağan Meslek Yüksek Okulu ile diğer okulları ziyaret etti.

Sendikacılığa yeni bir soluk getiren bir emek örgütü olduklarını kaydeden Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Emek örgütünün birinci işi, özelde üyesinin ekonomik, sosyal, mali haklarını temin etmek, özlük ve özgürlük alanları genişletmek ve millî gelirde adaletin tesisi noktasında mutlaka ama mutlaka emekçinin alması gerekeni temin etmektir. Biz toplu sözleşme sürecinde kararlı duruş ortaya koyduk. Beş toplu sözleşmeyi bu anlamda yönetmiş, ikisinde anlaşılamamış ve üçünde anlaşılarak 258 kazanımla kamu görevlilerinin rahatlamasına vesile olmuş bir emek örgütü olarak, özelde işimiz üyemizin hak ve menfaatlerini korumak genelde ise ülkemiz. Ülkemizin bu anlamda kendine geldiği ve bu anlamda bir bütünlük içerisinde hamle yaptığı her süreçte de ‘söz konusu memleketimiz ise gerisi teferruattır’ diye cümlemizi her ortamda kayıt altına alıyoruz” dedi.

“Şiddet olayları sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir”

Son zamanlarda okul içinde ve dışında öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artışın, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder boyuta ulaştığını kaydeden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemen her yıl okulların açılmasıyla başlayan şiddet haberlerinin neredeyse günlük hayatın parçası haline gelmiş olması, sıradanlaşması maalesef acı bir realite olarak bizi endişelendirmektedir. Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta ailelerine ve öğrencilere olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir” dedi.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:24

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.