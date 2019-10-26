'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' projesi, Marmaris'te tanıtıldı

“Geleceğe Nefes11 Milyon Fidan” projesi, Türkiye’nin 81 ilinde, aynı anda 11 Kasım 2019 günü saat 11.00’de hayata geçirilecek.

Ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirerek toplumun çevreye olan duyarlılığını arttırmak için Türkiye genelinde orman genel müdürlükleri tarafından başlatılan kampanya tanıtımı kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesi sunumu Marmaris Orman işletme müdürlüğünde basın mensupları ile buluşularak gerçekleşti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak önderliğinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümit Portakal, Marmaris Orman şube müdürü Akın Ünler ve Datça, Bayır orman ilçe şeflerinin katıldığı toplantı da 11 Kasım 2019 da 11 milyon fidan dikimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile saat 11.00 14.00 arasında yapılacak.

‘’3 saatte 11 milyon fidan dikilecek olan etkinlik projesinin Guinness rekorlarına geçmesi için Türkiye temsilcisi ile görüşmeler yapıldığını’’ belirten Yasin Yaprak hedefimiz rekor kırmak dedi.

Muğla Orman Bölge müdürlüğü sorumluluk alanında (muğlaAydın illeri) 26 ekim tarihine kadar 283 adet yangına müdahele edilip 949 hektar alan zarar gördü, 103 adet kırsal alan yangını 90 hektar orman vasfı taşıyan alan zarar görmüş bulunmakta.

Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ‘’ zarar görmüş alanlar için bakım çalışması yapılmış olup Muğla iline bağlı 13 ilçe’de 10 işletme müdürlüğünde 57 işletme şefliğinde 195 noktada vatandaşlarımızın da desteği ile 200.000 adet fidan toprakla buluşturulacaktır’’ dedi.

Yangından zarar görmüş alanların imara açılmasının söz konusu dâhil olmadığını, kıyamete kadar ormanlarımızı yaşatacaklarını da belirten Yasin Yaprak, orman vasfını yitirmiş arazi durumunun 1980 den önce yanan yerler için olduğunu bunun da konusunda uzman kişiler tarafından yapılan dikkatli inceleme ve tespitler sonucunda karar verildiğini söyledi.

Ormana çöp atanlar tespit ediliyor.

Ormana çöp atanların gözetlenmesi için kamera sistemlerinin var olduğunu tespit edilir edilmez gerekli cezai işlemlerin yerine getirildiğini ayrıca belirten Yasin Yaprak ‘’amacımız ormanlarımızdan ekonomik kazanç sağlamak değil kıyamete kadar orman varlığını devam ettirmektir’’ dedi.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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