Gözleri 54 yıl önceki sınıf arkadaşlarını aradı

Muğla'nın Menteşe İlçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Mezunlar Buluşması' gerçekleştirildi.

Buluşmaya 1965 yılından günümüze kadar okuldan mezun olan öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı. Eski adıyla Muğla Ticaret Lisesi olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez yapılan ve zil çalınarak başlayan mezunlar buluşmasına ilgi büyük oldu. 'Bugün ziller sizin için çalınıyor' sloganı ile başlayan ve yüzlerce eski mezunun katıldığı etkinlikte mezunlar, bugüne kadar kendi aralarında görüştüklerini, ancak okulda yıllar sonra ilk kez buluştuklarını dile getirdiler.



Arkadaşlarını aradı, fakat bulamadı

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte konuşan okulun 1965 yılı mezunu Mehmet Ayhan ise sınıf arkadaşlarını bulamadı. Ayhan, "Bu okuldan 1965 yılında Haziran ayında mezun oldum. O dönem 7 kişi mezun olmuştuk. Buluşma etkinliğini duyunca 54 yıl önce mezun olduğum okuluma gelmek istedim. Gözlerim sınıf arkadaşlarımı aradı. Fakat gelmemişler. Gelmelerini isterdim" dedi.



"Öğrenci sayısındaki azalmanın önüne geçmek istiyoruz"

Okul Müdürü Yücel Demirhan ise, "Okulumuzdaki öğrenci sayısının azalmasının önüne geçmek, okulumuz mezunları ile iş birliği yapmak için okulumuzda bulunan komisyonla böyle bir etkinlik düzenledik. Mezunlarımızın güzel bir hafta sonu geçirmelerini istedik. Etkinliğimizin ardından mezunlarımızla azalan öğrenci sayısının önüne nasıl geçebileceğimiz konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız" diye ifade etti.

Eski sınıf arkadaşları ile buluşan mezunlar, gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle güzel bir gün geçirdiler.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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