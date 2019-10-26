‘Sakin Kent’te deniz keyfi sürüyor Yaz aylarında nüfusunun 25 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde Ekim ayının onu olmasına rağmen vatandaşların deniz keyfi sürüyor

Ekim ayının son günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları yılın son deniz keyfi için Akyaka sahiline çekti.

Muğla’nın ilk sakin kent unvanlı Akyaka mahallesinde hava sıcaklığının 3032 derece deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece dolayında seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde çaykahve keyfi yapan vatandaşların yanında sezonun son deniz keyfini yaşamak için yüzen vatandaşlar dikkat çekti.

Yaz aylarında özellikle günübirlik tatil için Denizli, Aydın, İzmir gibi kentlerden gelen vatandaşlar ile adım atacak yer kalmayan ve nüfusunun 25 katı yerli ve yabancı misafir ağırlayan Akyaka, kış aylarında da sahil kenarında güneşin keyfini yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Bir taraftan denize giren vatandaşlar, diğer taraftan sahilde çayını yudumlayanların yanı sıra, Kadın Azmağında tekne turları da devam ediyor. Hafta sonu olması nedeniyle Üniversite öğrencilerinin de akın ettiği Akyaka sahili havaların bu seviyede seyretmesi durumunda Kasım ayında da deniz keyfinin yaşanmasına neden olacak.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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