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Milas Belediyesi’nden satılık yeni mahsul zeytinler

İHA

Milas merkez mahallelerinde bulunan ve Belediye mülkiyeti ile Belediye hüküm ve tasarrufu altında bulunan, zeytin ağaçları üzerinde bulunan zeytin mahsulleri satışa çıkarılıyor.

Milas Belediyesi’nden satılık yeni mahsul zeytinler

Milas merkez mahallelerinde bulunan ve Belediye mülkiyeti ile Belediye hüküm ve tasarrufu altında bulunan, zeytin ağaçları üzerinde bulunan zeytin mahsulleri satışa çıkarılıyor.
Zeytin Ağaçları Mahsullerinin satış işinin ihalesi, 31 Ekim 2019 Perşembe günü saat 13.30’da Milas Belediye Ana Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. 35.862,50.TL muhammen bedel ile ihaleye çıkarılacak olan zeytinlerin geçici teminat tutarı ise 1.075,88.TL. olarak belirlendi. Yapılan ilanda İhalenin bedeli ihale sonrasında peşin olarak tahsil edileceği duyuruldu.
İlan şartları ve koşulları ise şu şekilde belirlendi;
“ isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:
Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Milas Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış olan oda kayıt belgesi, teklif vermeye yetki olduğunu gösteren noter tasdikli belge veya İmza Sirküleri ve Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi”

MUĞLA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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