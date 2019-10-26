Kızılay Haftası, Selimiye İlkokulu’nda kutlandı

Türk Kızılay Milas Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi tarafından, Selimiye İlköğretim Okulu’nda Kızılay Haftası kutlandı. Kızılay Milas Şubesi yöneticileri, ilkokul öğrencilerine kan bağışı konusunda bilgilendirme sunumu yaptı.



Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Milas Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi tarafından, Selimiye İlköğretim Okulu’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe; Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, DHMİ Havalimanı Baş Müdürü Mehmet Kaya, Selimiye İlkokulu Müdürü Yılmaz Ekinci, öğretmenler, öğrenciler ve Selimiyeliler katıldı.

Kan bağışı çalışmasının da yapıldığı etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Milas Şubesi Başkanı Ayşegül Semerci Güneş katılımcılara ve destekte bulunanlara teşekkür ederek, “Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Kızılaycılık bilincinin oluşturulmasında, Kızılay’ın ulusumuz açısından önemini vurgulamak ve Kızılay’ın karşılıksız sunduğu hizmetlere kamuoyu desteğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren Türk Kızılay Şubeleri ve tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Kızılay Haftası, Kızılaycılık felsefesi ve temel ilkelerini tanıtmak ve benimsetmek, gerçekleştirdiği yenilikleri ve hedefleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme imkânı sunuyor. 1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen Türk Kızılay, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu niteliğini büyük bir gururla taşıyor. 151 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay, günümüze kadar yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine halkımızın yardım elini uzattı. Türk Kızılay gönüllü olarak yürüttüğü tüm çalışmalarında vatandaşların desteğine de ihtiyaç duyuyor. Gerçekleştirilen çalışmaların doğru araçlar ile halkımıza aktarılması bu çalışmaların devamlılığına büyük katkı sağlıyor” dedi.



Savaşta ve barışta, sosyal hayatta, uluslararası alanda ve afetlerde birçok görev üstlenen Türk Kızılay’ının, mensubu olduğu Hareketin 7 temel ilkesinden biri olan gönüllülük esasına göre çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Güneş, “Türk Kızılay’ın sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda temel gücünü, yardımsever halkımız ve Kızılaycılık ruhu oluşturuyor. Kızılay gönüllü bir hareket olarak bu yılın sloganını “Sensiz Olmaz” olarak belirledi. Topluma, 151 yıllık iyilik hareketinin onlarsız var olamayacağını hatırlatmak isteyen Kızılay, bu büyük iyilik hareketinin içinde olanlara da minnetini göstermeyi hedefliyor. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay, kan, ilkyardım, afet müdahale, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve gönüllülük çalışmaları ile eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kuruluşundan bu yana afete hazırlık ve afetlerde halkın gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten Kızılay, ulusal ve uluslararası planda bütün bu çalışmalarıyla saygınlık kazandı. Kızılay yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde, felaketzedelerin acılarına ortak olup yerleşim sistemleri, battaniye, giyim eşyası, gıda maddesi, sıcak yemek, sağlık yardımı yaparak afetzedelerin acısını hafifletiyor” dedi.

Türk Kızılay’ının, halk sağlığı ile yakından ilgilenen bir kurum olarak Türkiye’de kan hizmetlerinin kurulup geliştirilmesi görevini de üstlendiğini de hatırlatan Güneş, “Bölgesel Kan Merkezleri Projesi ile ülkemizin kan sorununu çözmeyi hedefleyen Kızılay, ülkemizin kan gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılıyor. TÜRKÖK projesiyle sayesinde” dedi.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:17

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