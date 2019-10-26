Mehmetçiğe bir selam da ormancılardan

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de gerçekleştirilen “Barış Pınarı Harekatı’na Milas’ta bulunan Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan personelden de videolu destek geldi. Merkezde ve arazide görev yapan tüm personel asker selamı vererek “Allah Türk askerini korusun” mesajını iletti.



Milas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Milas’ın ormanlık arazilerinde, Selimiye, Ören, Mumcular, Bodrum gibi bölgelerde görev yapan personeller, Suriye’de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için video hazırladı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından “personelimizden Barış Pınarı Harekâtındaki Mehmetçiğimize selam var” başlığı ile paylaşılan videoda, tüm personel dualarını ve selamlarını operasyon görüntüleri eşliğinde iletiyor.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:24

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.