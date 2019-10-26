Fethiyespor-Ofspor: 3-0

Bugün ne oldu?

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STAT: İlçe

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Ömer Yüzer (xx), Ferhat Çalar (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) Hüseyin (xx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Turgay (xx) (Dk. 65 Sergen x), Metin (xx) (Dk. 57 Anıl Gir x), Mert Özmen (xxx), Cemal (xx) (Dk. 81 Anıl Arıcıoğlu), Mert Caymaz (xxx), Fatih Üge (xx), Halil (xxxx)

OFSPOR: Philipp (xx) Buğrahan (xx), İsmail (x), Arif (x) (Dk. 80 Hakan x), Ziya (x), Enes (x) (Dk. 63 Barış x), Bülent (x) (Dk. 71 Adnan x), Oktay (xx), Mustafa (xx), Talha (x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 62, Dk. 89 Halil, Dk. 79 Anıl (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Philipp, Arif, Buğrahan, Mustafa (Ofspor), İbrahim, Hüseyin (Fethiyespor)

TFF 3. Lig 2. Grup´ta geçen hafta Derincespor´u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fethiyespor çıkışını konuk ettiği Ofspor karşısında da sürdürdü: 3-0. Lacivert-beyazlılar rakibini ikinci yarıda attığı gollerle mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 62. dakikada Halil´in golüyle perdeyi açan Fethiyespor, 79. dakikada Anıl´la golleri ikiledi. Fethiyespor´da Halil 89´da skoru belirleyen isim oldu. Bu sonuçla 16 puana yükselen Fethiyespor 4. sıraya yükseldi, Ofspor ise 14 puanda kalıp 6. basamağa geriledi.



MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:24

YATSI 19:39

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