Kaçak kazıcılara köylü ihbarı Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi köylülerin ihbarı sonucu Menteşe İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalanırken şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde arazide kaçak kazı yapan 7 kişi yöredeki köylülerin ihbarı ile jandarma tarafından yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi Aslanlı mevkisinde kaçak kazı çalışması yaptığı tespit edilen 7 kişi köylüler tarafından fark edildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi veren köylüler, şahısların kaçak kazı yaptığı esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldılar.

MUĞLA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:58

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