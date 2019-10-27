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Yusufcan bulduğu bir çuval bamyanın sahibini arıyor

DHA

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, evlerinin yakınında bir çuval dolusu bamya bulan 9 yaşındaki Yusufcan Akyüz, sahibini aramaya başladı. Akyüz, sahibini bulamazsa bamyaları ihtiyaç sahibi birine verecek.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, evlerinin yakınında bir çuval dolusu bamya bulan 9 yaşındaki Yusufcan Akyüz, sahibini aramaya başladı. Akyüz, sahibini bulamazsa bamyaları ihtiyaç sahibi birine verecek.
Fethiye'nin kırsal Taşyaka Mahallesi'nde, yaşayan Yusufcan Akyüz, dün öğle saatlerinde, babasının kullandığı otomobil ile evlerinin önüne geldiklerinde, bahçe kapısına yakın yerde yarısına kadar dolu olan bir çuval olduğunu fark etti. Merak edip, içine baktığında bamya ile dolu olduğunu gördü. Durumu babası Yılmaz Akyüz'e anlattı. Sokağa bakıp kimseyi göremeyen baba-oğul, bamya çuvalını evlerine taşıdı. Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Yusufcan Akyüz, ardından tek tek komşularını dolaşıp, bamya çuvalı düşeren olup, olmadığını sordu. Ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine babasının Facebook hesabından paylaşım yapan Yusufcan Akyüz, "Bamyaların, sahibini arıyoruz. Sonuçta bunu yetiştirmek için bir emek verilmiş. Şayet, sahibini bulamazsak, ihtiyaç sahibi birine vermek istiyoruz" dedi.

MUĞLA

27 Ekim 2019 Pazar

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