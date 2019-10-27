Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı 

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 1'i hamile 7 kişi yaralandı. Yaralılardan hamile Beyza Keskin Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, YatağanMilas yolu Şahinler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erol Tandır (42) yönetimindeki 48 ABK 749 plakalı otomobil, Ali Batuhan Çelebi'nin (37) kullandığı 34 RT 6943 plakalı otomobille, Bağyaka Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobillerde yolcu olan Ülkü Keskin (70), Beyza Keskin Çelebi (35), Esengül Tandır (34), Can Tandır (10) ve Kaan Tandır (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi EğitimAraştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Beyza Keskin Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



MUĞLA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:23

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.