Büyükşehir’den miniklere’ Yangın Boyama’ kitabı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından minik öğrencilere yönelik ‘Eğlenerek öğrenelim’ isimli bir kitapçık hazırlanarak, miniklerin yangın duyarlılığına dikkat çekti.

Okul çağındaki miniklerin yangınlara karşı duyarlılıklarını arttırmak ve alınacak basit tedbirleri kapsayan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Yangın Boyama Kitabı’ okullara dağıtımı başladı.

‘Eğlenerek öğrenelim’ adını taşıyan kitapçıkta, her türlü yangına karşı alınacak basit tedbirler basit şekillerle anlatılırken, itfaiye araçları hangi araç ve gereçlerin bulunduğu, ateşlerin tanınması, yangın güvenliği için atılacak adımlar, yangın güvenliği oyunu ve boyama sayfası bulunuyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından itfaiyeye ziyarete gelen öğrencilere kitaplar dağıtılırken, önümüzdeki süreçte bütün okullarda dağıtımı yapılacak. Muğla’da 13 ilçede 38 birim ile 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Birimlerimiz sadece yangın değil, trafik kazası, hayvan kurtarma sel ve deprem gibi tüm acil müdahale olaylarında görev almakta ve vatandaşımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hizmetleri verirken yangınlar ve yangınlarla mücadele konusunda eğitim vererek halkımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Çocukların yangına sebep olabilecek ateş kaynakları ile oynaması evlerimizde, işyerlerimizde ve okullarımızda yangınlara sebep olmaktadır. Kibrit, çakmak ve mum gibi tehlike oluşturabilecek yangın kaynakları ile oynamayarak soba ve şöminelerden uzak durarak hem kendinizi ateşten korumuş, hem de yangının başlamasını engellemiş olursunuz. Unutmayın sevgibi çocuklar, yangınlar ihmaller ve dikkatsizlik sonucu ortaya çıkar. Yangın konusunda alacağınız basit tedbirler ile yangınların ortaya çıkmasını ve büyümesini engelleyebilirsiniz” dedi.

MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.