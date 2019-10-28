Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- BODRUM açıklarında, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum'un Görecek açıklarında, cumartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00'te ve 05.20'de 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 27'si Suriye, 16'sı Filistin, 4'ü Pakistan, 3'ü Kongo ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmen yakalandı. 35'i erkek, 12'si kadın ve 5'i çocuk olan göçmen grubu, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.