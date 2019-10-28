Genç Ayşe, işe giderken canından oldu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Ayşe Şimşek tekstil mağazasındaki işine gittiği sırada hayatını kaybetti.

Olay Menteşe'deki Perşembe Pazarı içinde meydana geldi. İddiaya göre pazar yerinin iç kısmındaki dik yokuştan aşağıya inen otomobil, o sırada yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ayşe Şimşek'e çarptı. Yokuşta duramayan aracın Ayşe Şimşek'i duvara şıkıştırdığı öğrenildi. Ardından vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşe Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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