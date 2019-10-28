Bodrum Belediyesi su taşkınlarının önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor

Şiddetli yağmur günlerinde tıkanan mazgallar nedeniyle cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için Bodrum Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Bodrum Merkez Mahalleleri, Torba ve Gümbet Mahallelerinde başlattığı kanal, mazgal ve menfez temizliği çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler son olarak, Türkkuyusu Caddesinde ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde su taşkınlarının yaşanmasına neden olan, üç derenin birleştiği noktada temizlik çalışması yapıyor. Türkkuyusu Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede, menfez temizliği, mazgallarda kanal açma çalışması ve su seti inşaatına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Karayolları Bölge Müdürlüğü bilgisi dahilinde yürüttükleri menfez temizliği sırasında çekilen görüntüler şaşkınlık uyandırdı. Menfezin tıkanması sonrasında Kıbrıs Şehitleri Caddesinde su taşkını yaşanmasına ve hatta yolun trafiğe kapanmasına neden olan plastik sandalye, boru ve diğer atıklar ekipler tarafından menfezden çıkarıldı.

MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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