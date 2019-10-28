Başkan Aras: "Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak birikime ve enerjiye sahibiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet’in 96’ıncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bodrum’da Cumhuriyet Bayramını millet olarak büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden Başkan Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin, küllerinden yeniden doğan bir ulusun direniş destanı olduğunu belirterek “Bir aydınlanma tasarımı olan Cumhuriyet, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında siyasal, toplumsal, hukuksal, kültürel ve ekonomik dönüşümlerin yolunun açılmasıdır.” dedi.

Başkan Aras, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde emperyalizmin yenilgiye uğratılmasının sonucu olarak kurulmuştur ve temeli Kuvayı Milliye’ye, Milli Mücadele Kongreleri’ne ve Kurtuluş Savaşı’na dayanır.

Toprakları işgal edilen, canına ve namusuna kast edilen, vatanı elinden alınmak istenen Türk Milleti’nin direniş ruhuyla kurulmuştur. Daha kurtuluş savaşı başlamadan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin haykırılmasıdır.96 yıl önce yakılan bu ışık asla sönmeyecek; çünkü biz izin vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve laik, demokratik, sosyal hukuk devletini korumak görevimizdir.

Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacak birikime ve enerjiye sahibiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları müdafaa uğruna şehit olan mübarek şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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