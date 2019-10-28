Başkan Gürün’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

96 yıl önce Türk Milleti’nin cesareti, gözüpekliği, askeri dehası ve ileri görüşlülüğü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyetle tanıştığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in özgürlük, demokrasi, adalet, eşitlik, üretim, fabrika, seçme ve seçilme hakkı, barış, mutluluk ve gençlik demek olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Umutsuz, yalnız bırakılmış ve dört bir yanı güçlü düşmanlarla sarılmış bir millet. Kendileri bir avuç olsa da koca yürekleri ile Türk Milleti’ne umut olmuş birkaç yurtsever. Kuvayi Milliye ruhuyla doğudan batıya Türk Milleti’ni bir amaç etrafında toplayan mavi gözlü bir dev. Sırtını saraya değil milletine dayayan “Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyerek Cumhuriyet’e giden yolu aydınlatan başkomutan Mustafa Kemal Atatürk.

Tüm yurdu düşmandan kurtararak Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim Cumhuriyet’tir diyerek 29 Ekim’de Cumhuriyet’i kurdu ve bugün her şeyi borçlu olduğumuz Cumhuriyetimiz 96 Yaşında.

Başkan Gürün; “Türk Milleti Cumhuriyet’ine hep sahip çıkacak.”

Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil tam anlamıyla bir yaşam biçimidir. Cumhuriyet özgürlük, demokrasi, adalet, eşitlik, seçme ve seçilme hakkı, üretim, tarım, fabrika, milli ekonomi, alfabe, çağdaş eğitim, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller, gençler ve barış demektir. Cumhuriyet Türk Milleti, Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği en büyük miras demek. Hepimizin bayramı, bizi biz yapan Cumhuriyetimizin 96.yaşı, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bu topraklarda ilelebet yaşayacak Türk Milleti Cumhuriyet’ine hep sahip çıkacak. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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