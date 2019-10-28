Mutlu Çelik, Muğlaspor yönetimini eleştirdi

Eski hakem Mutlu Çelik, son 5 haftada 1 puan alarak kötü gidişatını sürdüren TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup ekiplerinden Muğlaspor'un yönetimini yaptığı basın toplantısı ile eleştirdi. Çelik ayrıca Muğlaspor tarafından hakkında yapılan suç duyurusu da değerlendirdi.

Çelik, "Ben sosyal medyada yaptığım yorumu tüm Türkiye genelinde yapılan hatalar üzerine söyledim. Bir kişi ya da kurumu hedef almadım. Ben kulüp başkanı ve yöneticilerine kesinlikle 'Şerefsiz' demedim. Bu kulüpte alt yapı takımları geçen sene çok iyi dereceler yaptı. Herkes 'Muğlaspor'da neden alt yapıdan futbolcu çıkmıyor' diyor. Hayır, Muğlaspor'un alt yapısından futbolcu çıkıyor. Fakat biz onlara fırsat vermiyoruz. TFF'nin sitesinden Muğlaspor'un son 4 yılda kaç futbolcu aldığına bakın. 150'ye yakın futbolcu alınmış. Gidere bir bakın arkadaşlar. Son 5 maçta 1 puan almşız. Bizim çocuklarımızla çıksak aynısını alırdık, belki daha iyi sonuçlar alırdık. Ben futbolcuları, hocayı eleştirmiyorum. Bakış açısını eleştiriyorum" dedi.

Mutlu Çelik, "Ben çatışma kültürü ile büyüdüm. O yüzden lakabım 'Deli Mutlu'. Ben deli değilim. Rol yapan insanlar deli. Kapalı kapılar arkasında 'Bunu kulübe sokmayın, futbolculara muhattap olmayın' diyorlar. Hocalara bile söylüyorlar. Mutlu Çelik ile muhattap olmayın diye. Siz bu şehir için ne yaptınız. Kendi ticaretiniz için buradasınız. O zaman kendi ticaretinizi yapın. Çekten dolayı hapise gireceksin. Daha kendi ticaretini yapamıyorsun. Çekini ödemezsen hapise gireceksin" diye konuştu.

Çelik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: " Federasyondan alt yapı için para geliyor. Bunu alt yapıya harcamak zorundalar. Çocuklar erken saatte deplasmana gidiyorlar. Çocuklar ve maaşlarını alamayan alt yapı hocaları zor durumdalar. Federasyondan gelen parayla ise kendi açıklarını kapatıyorlar. Gücünüz yoksa yapmayın. İki sene önce velilerden 25 bin lira para toplandı malzeme için. Bu para ortada yok. Veliler kendileri ödüyor çocuklarının malzeme paralarını. Böyle bir alt yapı sistemi olmaz.

Benim başkan adaylığımdan sonra rahatsızlıklar başladı. Erol Başkan bana, 'Seni belediye istemedi' dedi. Ben anlamadım. Sorgulamadım. İstemeyebilirler. Ben 5,5 mlyon lira sponsorlarımla geldim. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün önderliğinde bir toplantı yapıldı. Ben belediyelerden yardım istemediğimi, belediyeler yardım etmek isterse de hayır demeyeceğimi söyledim. Belediyelerden de bu külfeti almak istemiştim. Fakat arkamdan iş çevirildi ve ben de bu tiyatronun içinde bulunmam diyerek çekildim. Şimdi görüyoruz, malzeme ortada."

MUĞLA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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