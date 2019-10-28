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Öğrencilerin Gülser Ablası, kazada hayatını kaybetti Marmaris’te servis aracı uçurumdan yuvarlandı, ...

İHA

Muğla Marmaris'te bir okul servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada servisi sürücüsü bayan 47 yaşındaki Gülser Keser hayatını kaybederken, serviste öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Gülser Keser'in evli ve bir çocuk annesi olduğu ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin Gülser Ablası, kazada hayatını kaybetti Marmaris’te servis aracı uçurumdan yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Muğla Marmaris’te bir okul servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada servisi sürücüsü bayan 47 yaşındaki Gülser Keser hayatını kaybederken, serviste öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Gülser Keser’in evli ve bir çocuk annesi olduğu ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Olay öğlen saatlerinde MarmarisDatça Karayolu’nun 4.kilometresindeki Armutalan Seyir Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis şoförlüğü yapan Gülser Keser yönetimindeki 48 S 1750 plakalı öğrenci servis aracı Değirmenyanı Mevkii’ne öğrenci almaya giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Demir korkuluklara aşarak uçurumdan yuvarlanan araç yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri direksiyon başındaki talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
110 Aks ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Gülser Keser’in cesedi otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan sonra hurdaya dönen servis minibüsü kurtarıcı yardımı ile bölgeden götürülürken, minibüste öğrenci olmaması teselli kaynağı oldu.
Gülser Keser’in uzun süredir servis şoförlüğü yaptığı ve kurallara uyan bir sürücü olduğunu belirten tanıdıkları, yokuş tırmanırken yaşanan ilginç kazaya anlam veremediklerini belirttiler. Bu arada taşıdığı öğrenciler tarafından Gülser Keser'in çok sevildiği öğrenildi.

MUĞLA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:37
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