Fidan dikme etkinliğine Muğla hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fidan dikme etkinliğine Muğla hazır

DHA

- TÜRKİYE'de, 11 Kasım'da düzenlenecek etkinlikle eş zamanlı olarak yüzde 68'i ormanlarla kaplı Muğla'da, 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Türkiye'nin 2023 noktasında eş zamanlı düzenlenecek etkinlik kapsamında, ülke genelinde 11 milyon fidan dikilecek. 11.11.2019 günü, saat 11.11'de, 11 milyon fidan dikimi etkinliği kapsamında, Muğla'daki 195 noktada, 18 bin 182 kişi tarafından 200 bin fidan toprakla buluşturulacak. Başta yanan araziler olmak üzere kamu kurumlarına ait alanlar, köy okulları, mezarlıklar ve yol kenarları gibi alanlar ağaçlandırılacak. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi verdi. Temin edilecek fidanların tamamının Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanların olduğunu kaydeden Yaprak, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruların yapıldığını söyledi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak, son dönemde gündeme gelen Muğla'daki bazı yangınlarda terör şüphesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Yaprak, "Araştırmalarımız devam ediyor. Ancak kayda girmiş bir durum yok. Jandarma, emniyet, istihbaratla yakından çalışıyoruz. Adli süreç başlatılmış birkaç yangınımız var. Mesela Bayır yangınında tespit edilmiş bir durum var. Savcılığa intikal ettirildi" dedi.
Otel yapılan Pina Yarımadası'nda 2007'de çıkan yangınla ilgili soruya ise Yaprak, otelin bulunduğu bölgenin 1987 yılında Turizm Merkezi ilan edildiğini belirterek, "Yani kesinlikle 'yandı sonra da izin verildi' değil. İnsanlar zaten iznini almış. Yanmasını zaten istemezler. Ayrıca yanan alanlarda da ciddi bir maliyetle yeşillendirmeler ve ağaçlandırmalar yapılmış" dedi.
Basın açıklamasının ardından Milas'ın Denizcik Orman Deposu'nda konuşlu yangın söndürme helikopteriyle yanan orman alanları üzerinde gezildi. 7 Ağustos'taki Tuzabat yangını ile eş zamanlı çıkan ve evleri tehdit eden Mumcular yangını, havadan görüntülendi.

MUĞLA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pervin Töre: "Başarılı ilerleyişimizi kirli kumpaslarla durduramayacaklar"
YEREL HABERLER Pervin Töre: "Başarılı ilerleyişimizi kirli ...
Rampa çıkarken dere yatağına uçan öğrenci servisinin şoförü öldü
YEREL HABERLER Rampa çıkarken dere yatağına uçan öğrenci servisinin ...
Bodrum ve Milas’ta 26 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Bodrum ve Milas’ta 26 bin fidan dikilecek
Bodrum’da 32 yıl sonra ortaya çıkan gerçek
YEREL HABERLER Bodrum’da 32 yıl sonra ortaya çıkan gerçek
Yıldırım düşen ormanlık alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Yıldırım düşen ormanlık alanda korkutan yangın
Öğrencilerin Gülser Ablası, kazada hayatını kaybetti Marmaris’te servis aracı uçurumdan yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öğrencilerin Gülser Ablası, kazada hayatını ...
Mutlu Çelik, Muğlaspor yönetimini eleştirdi
YEREL HABERLER Mutlu Çelik, Muğlaspor yönetimini eleştirdi
Spor salonu işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Spor salonu işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak'tan 29 Ekim mesajı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Cumhuriyet’in ilanın 96’ncı kuruluş yıldönünde yayınladığı mesajında, "Millî iradeye dayanarak kurulduk, esarete, vesayete direnerek kurtulduk” dedi.
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak'tan 29 Ekim ...
Başkan Gürün’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Muğla’nın eşsiz kıyıları Bodrum Cup ile tanıtıldı
YEREL HABERLER Muğla’nın eşsiz kıyıları Bodrum Cup ile tanıtıldı
Başkan Aras: "Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak birikime ve enerjiye sahibiz"
YEREL HABERLER Başkan Aras: "Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak birikime ...
Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Bodrum’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Bodrum Belediyesi su taşkınlarının önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi su taşkınlarının önüne geçmek için ...
Fethiye'de kan davası cinayeti
YEREL HABERLER Fethiye'de kan davası cinayeti
Üniversite öğrencilerinden 'Kaputa vur' kampanyası
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden 'Kaputa vur' kampanyası
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi
Meme kanserine 'zumba' etkinliğiyle dikkat çekildi
YEREL HABERLER Meme kanserine 'zumba' etkinliğiyle dikkat çekildi
Genç Ayşe, işe giderken canından oldu
YEREL HABERLER Genç Ayşe, işe giderken canından oldu
Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı
Telefonla konuşabilmek için çatılara, tepelere tırmanıyorlar
YEREL HABERLER Telefonla konuşabilmek için çatılara, tepelere ...
Marmaris'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri
YEREL HABERLER Marmaris'te Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri
30.Marmaris Uluslarası Yarış Haftası başladı.
YEREL HABERLER 30.Marmaris Uluslarası Yarış Haftası başladı.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X