30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası rüzgarın gücüyle başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) tarafından düzenlenen 30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası kapsamındaki ilk gün yarışına, rüzgarın verimli olması ile start verildi.

Bu yıl 30’uncusunu düzenlenen yarış haftasına 13 değişik ülkeden 124 yat ile Bin 105 yelkenci katılıyor. Yelkenciler, 1. yarış (Netsel Marina) ve 2. yarış (Netsel Marina) da koy içi ve koy dışı açık denizde rüzgar ve rakipleriyle mücadele verdi. Yelkenciler yatlarını, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak şamandıraya ya da diğer teknelere dokunmadan bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Toplam 5 gün sürecek organizasyonda sekiz yarış yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra tekneler, iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Her iki filonun hakem komitesi birbirinden farklı ve bir baş hakem tarafından kontroller yapılıyor .Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler, son gün "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda hep birlikte rüzgar ve rakipleriyle mücadele edecek.

Yarışmanın ilk gününde kazanan ekipler kupalarını düzenlenen törenle aldılar.

İlk günün sonunda kupalarını alan yarışmacılar son güne kadar birinciliklerini ellerinde tutmak için mücadele edecekler.

Yarış haftasında 12 kategoride yarışan yatlar, 7 IRC sınıfında 5’de IRC Charter sınıfında mücadele ediyor.

İlk gün düzenlenen 2 yarışta dereceye giren yat kaptanlarına etkinlik alanında düzenlenen törenle kupaları verildi.

30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

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