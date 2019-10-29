Muğla'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'da Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenler ile kutlandı.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen folklör gösterisinin ardından program, Bin 400 öğrenci ile askerlerin tören yürüyüşü yapmasının ardından sona erdi.

MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.