Fethiye'de 96. yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla'nın Fethiye ilçesinde de törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü Fethiye İlçe Stadında yapılan coşkulu törenle de kutlandı.

Kutlama törenine Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Emniyet Müdür Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Rüştü Şen, TCSG65 Bot Komutanı Yüzbaşı Raşit Gödelek, siyasi partiler ilçe başkanları, STK başkanları gaziler, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner beraberinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile birlikte törene katılan öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve tüm halkın bayramını kutladılar.

Kaymakam Muzaffer Şahiner günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirsel bir anlatımla kutlanırken, Türk Hava Kurumu paramotor gösterisi ortaya güzel bir şölen koydu. Cumhuriyetin ilanının anlatıldığı gösterilerde Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken Necdet Bardak at üstünde stada gelince Ankaralı Seymenler tarafından karşılanışı canlandırıldı. Atatürk’ün kadına verdiği değer şiirsel dille anlatılırken, Fethiye Dağların Sultanları Kadınlar Halk Oyunları ekibi gösterisi gerçekleştirildi. Ardından Necdet Bardak, Atatürk’ün çok sevdiği Sarı Zeybek oyununu canlandırdı. Fethiye’deki kutlamada yüzlerce kırmızı balon final anında gökyüzüne bırakılırken, dev Türk Bayrakları açıldı. “Türkiye Türk’tür, Türk kalacak” şeklinde tezahüratta bulunuldu. Tören resmi geçitle sona erdi. Tören sonunda Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkanı Alim Karaca ile protokol yetkilileri töreni hazırlayan öğretmen ve yöneticileri tebrik ettiler.

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