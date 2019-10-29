Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla ölen Ayşegül toprağa verildi

MUĞLA'da yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ayşegül Şimşek (20), gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazanın ardından sinir krizleri geçiren sürücü Ahuzar Doğan (35) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ula Geri Gönderme Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahuzar Doğan, işe gitmek için dün saat 08.00 sıralarında Menteşe ilçesindeki evinden, 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'e çarptı. Kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişenler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan ise olay yerinde "Allah'ım ben ne yaptım? Kadını ezdim. Annem, ben ne hallere düştüm" diyerek, sinir krizi geçirdi. Doğan, yakınları ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen uzun süre sakinleştirilemedi. Bunun üzerine Doğan da olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözatına alınıp, adliyeye sevk edilen Ahuzar Doğan, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Menteşe ilçe merkezindeki bir giyim mağazasında çalıştığı öğrenilen Ayşegül Şimşek'in cenazesi ise dün hastane morgundan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası cenaze, bugün genç kızın yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın cenazesi Menteşe'nin Günlüce Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Baba Özcan Şimşek, anne Fatma Şimşek, ağabey Anıl Şimşek'in güçlükle ayakta durduğu cenazede gözyaşı sel gibi aktı. Taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Şimşek çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Ayşegül Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından Günlüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



MUĞLA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

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